O Benfica sagrou-se, este domingo, campeão nacional de futsal feminino. As encarnadas confirmaram o título com a vitória por 6-2 ante a Quinta dos Lombos, na 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão.

A equipa comandada por Pedro Henriques revalidou o título já alcançado em 2017, 2018 e 2019, consumando o «tetra» quando ainda faltam disputar três jornadas na fase decisiva da prova.

Inês Fernandes, Janice, Maria Pereira (x2), Raquel Santos e Beatriz Sanheiro marcaram os golos do triunfo do Benfica, que leva 11 vitórias nos 11 jogos realizados. As águias, de resto, só sabem vencer esta época: 20 jogos oficiais, 20 triunfos, pelo meio já com a vitória na Taça da Liga e na Taça de Portugal, esta relativa a 2019/2020, em dezembro último.

Confirma-se também a hegemonia total do Benfica, que vence todas as competições nacionais de futsal feminino desde 2016/2017.

Nos outros jogos deste domingo, o Nun’Álvares reforçou o segundo lugar ao vencer o Leões de Porto Salvo (1-9), o Novasemente venceu o Santa Luzia (2-6) e o Arneiros bateu o Vermoim (4-3).