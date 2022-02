O Sporting apurou-se na tarde desta sexta-feira para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, ao vencer a Quinta dos Lombos por 7-3, no terceiro duelo dos quartos de final da ‘Final 8’, disputada até domingo em Loulé.

A equipa comandada por Jorge Monteiro adiantou-se no marcador aos sete minutos, por Kaká, mas no lance imediatamente a seguir, João Matos fez o 1-1.

A formação de Carcavelos voltou para a frente do marcador aos 14 minutos, com um golo de Milton Dias, que teve, antes do intervalo, resposta de Alex Merlim para o 2-2, ao minuto 17.

Na segunda parte, Pany Varela (26m), Zicky Té (27m), Tomás Paçó (29m) e Waltinho (37m) permitiram ao Sporting disparar no marcador, para o 6-2. A formação de Jorge Monteiro ainda reduziu por Murilo Duarte logo a seguir ao golo de Waltinho e o Sporting fechou os números do triunfo já no último minuto, por Cardinal.

Nas meias-finais, o Sporting defronta o Eléctrico, às 17h30 deste sábado. A equipa de Ponte de Sor bateu o Candoso por 3-0, na quinta-feira.

Esta noite, há ainda um Sp. Braga/AAUM-Benfica, o último jogo dos quartos de final (21h00). O vencedor deste jogo defronta o Futsal Azeméis.

O QUADRO DA ‘FINAL 8’

Quartos-de-final (24 e 25 de fevereiro)

Fundão-Futsal Azeméis, 0-4

Candoso-Eléctrico, 0-3

Sporting-Quinta dos Lombos, 7-3

Sp. Braga/AAUM-Benfica (hoje, 21h00)

Meias-finais (sábado, 26 de fevereiro)

Sporting-Eléctrico (17h30)

Sp. Braga ou Benfica-Futsal Azeméis (21h00)

Final (domingo, 27 de fevereiro, 20h45)