O Sporting veio a público repudiar «de forma veemente» os insultos racistas dirigidos à equipa de basquetebol no recinto da UD Oliveirense, no decorrer do jogo do passado domingo que os leões acabaram por vencer por 78-67.

«O Sporting Clube de Portugal luta diariamente para a erradicação de comportamentos discriminatórios, entre os quais se encontra o racismo, e considera que acontecimentos como os que se viram em Oliveira de Azeméis são intoleráveis e não podem passar indiferentes e impunes», escreveu o clube em comunicado.

O clube insurgiu-se ainda contra as declarações do presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, à Rádio Renascença, dizendo que «está na moda» confundir racismo «com uma situação qualquer ou esporádica que aconteça».

A fechar o comunicado, o Sporting manifesta total solidariedade para com o plantel de basquetebol, «em particular com os atletas que foram alvo de insultos racistas».