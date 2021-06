O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Roland Garros, após vencer o argentino Diego Schwartzman, por três sets a um.

Nadal venceu o primeiro parcial por 6-3, perdeu o segundo (4-6), mas depois respondeu com um 6-4 no terceiro parcial e, no quarto set, arrasou o número dez do ranking ATP, com um 6-0, no set mais curto (durou meia hora).

O maiorquino, que garantiu a 14.ª meia-final em Roland Garros na sua carreira, ao fim de duas horas e 48 minutos de jogo, vai procurar assim manter a tradição: é que, das 13 anteriores vezes em que chegou às meias-finais, venceu sempre o Grand Slam francês.

No duelo pela final, o atual número três do mundo aguarda o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Matteo Berrettini, ainda disputado esta quarta-feira.

A outra meia-final já está definida: é entre o alemão Alexander Zverev e o grego Stefanos Tsitsipas.