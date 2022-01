O tenista canadiano Denis Shapovalov protagonizou um momento de tensão no encontro ante Rafael Nadal, dos quartos de final do Open da Austrália, esta terça-feira, atirando-se ao árbitro Carlos Bernardes pela demora do atleta espanhol em aprontar-se para o início do segundo set.

Shapovalov aproximou-se do árbitro Carlos Bernardes e reclamou que Nadal não estava «pronto para jogar». Depois de ter voltado à linha de fundo para servir, o canadiano voltou-se para Bernardes para reclamar da demora de Nadal e não teve papas na língua: «sois todos uns corruptos», pôde ouvir-se, através das imagens televisivas da Eurosport.

Mas a situação não ficou por aí e teve novo episódio logo após Shapovalov ter fechado o seu jogo de serviço para o 1-0 no segundo set. Os tenistas trocaram de lado e Shapovalov continuou a protestar a demora de Nadal, agora com este a servir. Carlos Bernardes informou que ainda havia oito segundos para Nadal servir e a situação chegou a tal ponto que Nadal, antes de iniciar o seu jogo de serviço, aproximou-se da rede para falar com Shapovalov e pôr tudo em pratos limpos.

Já em conferência de imprensa, questionado pela situação. Shapovalov continuou a apontar à demora de Nadal. «Claro que recebe tratamento diferente, demora muito tempo entre os pontos e os sets, por isso demoramos tanto. Como é que podes receber tratamento e ir à casa de banho na mesma paragem? Respeito, mas tem de haver certos limites», referiu Shapovalov, retratando-se sobre as palavras proferidas ao árbitro.

«Errei ao dizer que são corruptos, mas fico com a minha versão. É injusto ver as vezes que o Rafa se safa disto. Claro que digo alguma coisa ao árbitro, porque estou pronto para a servir e o relógio se aproxima do fim», afirmou.