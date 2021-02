O tenista espanhol Rafael Nadal garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para a terceira ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da época.

No último encontro do dia na Rod Laver Arena, o maiorquino de 34 anos venceu o norte-americano Michael Mmoh em três sets, com os parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 47 minutos.

Na terceira ronda, Nadal defronta o britânico Cameron Norrie, que venceu o russo Roman Safiullin, por 3-1.