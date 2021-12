No regresso aos ‘courts’ depois de quatro meses lesionado, Rafael Nadal foi derrotado nas meias-finais do torneio de Abu Dhabi pelo britânico Andy Murray (6-3 e 7-5).

«Não foi um mau jogo para mim, depois de tanto tempo», assumiu o tenista espanhol e sexto do ranking mundial, apontando para o nível do adversário.

«É um gosto estar em Abu Dhabi e voltar a ver os espetadores, depois do que aconteceu com a pandemia. Desfrutei muito», acrescentou no final da partida que demorou uma hora e 49 minutos.

Andy Murray estava, claro, satisfeito pela vitória e saudou «a oportunidade de estar com Nadal no campo».

A assistir ao duelo, nas bancadas, esteve o rei emérito de Espanha Juan Carlos I.