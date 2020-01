Rafael Nadal venceu esta quarta-feira o japonês Yoshihito Nishioka (72.º ATP), por 7-6(4) e 6-4, e colocou a Espanha nos quartos de final da ATP Cup.

Menos de dois meses depois de ter vencido a Taça Davis, Espanha está imparável e chega aos quartos da ATP Cup com três vitórias nos três jogos que disputou.

Antes de Nadal, Roberto Bautista Agut tinha vencido Go Soeda (119.º do mundo), por 6-2 e 6-4, e em pares Pablo Carreno Busta e Nadal venceram Ben McLachlan e Go Soeda por 7-6(5), 4-6 e 10-6.

Os quartos de final serão disputados a partir de quinta-feira em Sydney, na Austrália.

