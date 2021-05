Uma semana depois de ter sido derrotado por Alexander Zverev nos quartos de final do Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal vingou-se do alemão em Roma.

O tenista espanhol, que havia sido derrotado por duplo 6-4, levou agora a melhor e cobrou... com juros: venceu também em dois sets, mas fez ainda melhor, ao impor-se pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Recorde-se que na véspera, nos oitavos de final, o maiorquino havia sido forçado a salvar dois match points num encontro que acabou, contra as expectativas, por ser bem duro do que este e no qual Nadal teve de salvar dois pontos match points no duelo de mais de três horas diante de Denis Shapovalov.