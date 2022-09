O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se, na última noite, para a terceira ronda do US Open, o quarto e último torneio do Grand Slam da época, ao vencer o italiano Fabio Fognini.

Nadal, de 36 anos, venceu Fognini, de 35, pelos parciais de 2-6, 6-4, 6-2 e 6-1, num encontro que durou duas horas e 43 minutos.

Depois de vencer o número 60 da hierarquia mundial, Nadal, número três do ranking, defronta na próxima ronda o francês Richard Gasquet, atual número 91.º na lista ATP.

O encontro ficou marcado, no quarto e último set, por uma paragem de cerca de cinco minutos, depois de Nadal ter-se magoado no nariz com a própria raqueta. Dirigiu-se ao banco, foi assistido e voltou para fechar a vitória.