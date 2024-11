Tarde de emoção para Rafael Nadal e para o desporto espanhol. Nesta terça-feira, começa a fase final da Taça Davis 2024, a maior competição de ténis masculino entre seleções, e o último torneio de Nadal como tenista profissional.

No já tradicional momento em que se ouvem os hinos das equipas participantes, Nadal emocionou-se com o hino espanhol. Se perder, pode ser o último duelo no circuito de pares. Ainda tem um encontro com Botic van de Zandschulp, nos singulares.

Oito seleções entram em competição em Málaga, Espanha, em busca do título da atual temporada da Taça Davis. Veja o vídeo: