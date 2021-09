Os ciclistas portugueses João Almeida e Rafael Reis terminaram o contrarrelógio dos Europeus de ciclismo de estrada nos 10.º e 14.º lugares, respetivamente, na prova ganha pelo suíço Stefan Küng, em Trento, Itália.

Almeida foi 10.º a um minuto e 17 segundos do helvético, enquanto Rafael Reis ficou a um minuto e 34 segundos de Küng.

O suíço, que revalidou o título conquistado em 2020, fez o ‘crono’ em 24 minutos e 29 segundos, necessários para cumprir os 22,4 quilómetros da prova. Bateu o atual campeão do mundo, o italiano Filippo Ganna, que foi segundo classificado a oito segundos, bem como o belga Remco Evenepoel, campeão em 2019 e terceiro esta tarde, a 15 segundos de Küng.

Com os resultados desta quinta-feira, João Almeida conseguiu a segunda melhor posição portuguesa no contrarrelógio de elites em Europeus: só ficou atrás do quarto lugar de Nelson Oliveira em 2016.

Nos sub-23, o campeão nacional da categoria, Fábio Fernandes, foi 44.º, entre 49 atletas, numa prova ganha pelo dinamarquês Johan Price-Pejtersen, em 25 minutos e 35 segundos. Fábio Fernandes ficou a quatro minutos e 13 segundos do nórdico.

Na sexta-feira, começam as provas de fundo, com Maria Martins em ação na corrida de sub-23 e Sofia Gomes, Mariana Líbano e Beatriz Pereira em ação em juniores.

No pelotão dos juniores masculinos estarão António Morgado, Tiago Nunes, Tiago Clemente, Rúben Rodrigues, Sérgio Saleiro e Gonçalo Tavares.