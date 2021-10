Os All Blacks, a seleção de râguebi da Nova Zelândia, estão de luto pela morte de Sean Wainui, antigo internacional sub-20, que faleceu na última madrugada num acidente de carro.

Segundo a polícia local, Sean Wainui, de 25 anos, perdeu o controlo do carro, perto de Tauranga, e embateu contra uma árvore.

Wainui jogou dez jogos pelos Maori All Blacks, seleção formada apenas por jogadores com descendência Maori whakapapa, e 44 jogos pelos Waikato Chiefs.

Mark Robinson, chefe-executivo da federação de râguebi neozelandesa diz que é um «dia negro para o râguebi» e lembra que Wainui deixou dois filhos para trás. «A morte de Sean vai ser sentida por toda a gente que está envolvida no râguebi, particularmente os companheiros dos Chiefs. Partilhamos com eles a dor e o choque», referiu num comunicado.

We are heartbroken right now. Sean, you were an inspiration and will never be forgotten. We extend all of our strength and aroha to your friends and whānau. 🖤



Kia au tō moe. pic.twitter.com/R0o9fqgW6R