O Direito conquistou, este sábado, pela 12.ª vez na história, a Supertaça de râguebi, ao vencer o CDUL por 39-6, na decisão do troféu de 2023/24, num jogo que contou também para a 17.ª jornada da Divisão de Honra do Nacional.

Os "advogados" já venciam por 17-3 ao intervalo, com ensaios de Duarte Torgal (18 minutos) e João Granate (24), e aumentaram no segundo tempo com toques de meta de Duarte Portela (57), Duarte Diniz (74) e Vasco Fragoso Mendes (77), quatro dos quais transformados por Manuel Vareiro, que somou ainda duas penalidades (03, 55).

Com este triunfo, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras, o Direito eleva para 12 o total de troféus conquistados e distancia-se do Belenenses, vencedor nas últimas duas edições, que detém sete títulos, enquanto o CDUL continua com três em 35 edições.

A Supertaça é habitualmente disputada no feriado de 5 de outubro, mas foi adiada, devido à participação da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo 2023, em França.