Portugal foi derrotado este domingo pela Austrália, na quarta jornada do grupo C do Mundial de râguebi, por 34-14, num jogo em que acabou penalizado pelos “wallabies” sobretudo nos dez minutos de ausência de Pedro Bettencourt depois de um cartão amarelo na primeira parte, período aproveitado pela seleção australiana da melhor forma com três ensaios que encaminharam o desfecho do encontro em Saint-Étienne.

Num jogo com muito e intenso apoio a Portugal nas bancadas, a Austrália, a precisar de vencer Portugal com ponto de bónus para manter esperanças no apuramento, chegou à vantagem numa penalidade de Ben Donaldson, aos três minutos.

A partir daí e até ao quarto de hora de jogo, Portugal assinou um dos melhores períodos neste Mundial de râguebi e chegou ao ensaio aos 12 minutos, por Pedro Bettencourt, que deu os primeiros cinco pontos a Portugal, que ficou em vantagem por 7-3 logo a seguir com a conversão de Samuel Marques.

O primeiro ensaio de Portugal, por Pedro Bettencourt:

Pouco depois, o cartão amarelo a Bettencourt, aos 16 minutos, deixou Portugal com menos um homem em campo durante dez minutos e a Austrália arrancou para a reviravolta em superioridade numérica, com três ensaios, por Richie Arnold, Dave Porecki e Angus Bell, com Donaldson a não desperdiçar nas conversões. Aos 26 minutos, o resultado passava a ser de 24-7.

Certo é que, após o regresso de Bettencourt e novamente em 15 contra 15, Portugal equilibrou e a Austrália não conseguiu mais marcar até ao intervalo. Até foi mesmo Portugal a ter novo ensaio, por Nicolas Martins, aos 36 minutos, mas o lance foi anulado com recurso à assistência do vídeo-árbitro, por ter ultrapassado a linha lateral, provocada pela ação de um adversário.

O ensaio anulado a Nicolas Martins:

Na segunda parte, a Austrália entrou praticamente a conseguir o seu quarto ensaio, por Fraser McRight, que elevou as contas para 29-7 e garantiu, por consequência, o ponto de bónus que os australianos precisavam para as contas do apuramento.

Portugal não desistiu de ser competitivo e voltou a celebrar novo ensaio, por Mike Tadjer, aos 59 minutos. Porém, com novo recurso ao vídeo-árbitro, o lance foi anulado, mas a Austrália ficou ao mesmo tempo reduzida a 14 elementos, com o cartão amarelo a Matt Faessler. Logo a seguir, houve novo cartão amarelo aos australianos, a Samu Kerevi (61m), mas se os “wallabies” conseguiram aproveitar na primeira parte a superioridade numérica com evidência, o mesmo não aconteceu com Portugal da forma mais desejada.

O segundo ensaio anulado a Portugal:

Aos 70 minutos e já depois de várias tentativas, Portugal conseguiu novo ensaio, por Rafael Simões, com a conversão posterior de Samuel Marques a colocar o resultado em 29-14.

O ensaio de Rafael Simões:

Já a caminho do final da partida, a Austrália respondeu quando voltou a ficar em igualdade numérica com Portugal e alcançou o seu quinto e último ensaio do jogo, por Marika Koroibete, para o 34-14 final.

Com este resultado, a Austrália soma os quatro pontos da vitória e o ponto de bónus por ter conseguido chegar aos quatro ensaios na partida, ficando à condição no segundo lugar, que vale apuramento. Os australianos ficam agora à espera do desfecho do jogo de Portugal ante as Ilhas Fiji e também à espera de uma ajuda lusa. A última jornada, agendada para o próximo domingo, tem ainda o duelo entre País de Gales e Geórgia.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: País de Gales, 14 pontos (já apurado)

2.º: Austrália, 11 (lugar de apuramento)*

3.º: Ilhas Fiji, 10 pontos

4.º: Geórgia, 3

5.º: PORTUGAL, 2

*Austrália tem mais um jogo e já concluiu a fase de grupos