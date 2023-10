Portugal defronta a Austrália em Saint-Étienne, este domingo, para o seu terceiro jogo no Grupo C do Mundial de râguebi, a partir das 16h45, à procura da primeira vitória na prova.

Portugal vem de um empate histórico na terceira jornada, com a Geórgia (18-18), o seu primeiro em duas participações em Campeonatos do Mundo. No jogo inicial, a seleção tinha perdido ante o País de Gales (28-8).

Já os australianos entram em campo quase afastados dos quartos de final, pela primeira vez em dez edições, após o triunfo das Fiji sobre a Geórgia, no sábado. Este desfecho obriga os australianos a vencerem Portugal com ponto de bónus e a esperar que os fijianos não façam qualquer ponto contra a equipa lusa, a 8 de outubro, para continuarem em prova.

As duas seleções nunca se defrontaram anteriormente em jogos internacionais. Porém, os “lobos” perderam com uma equipa secundária dos “wallabies”, por 30-17, em agosto, em partida de preparação para o Mundial disputada em Paris.

A partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França2023 joga-se no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.

SIGA, AO MINUTO, O AUSTRÁLIA-PORTUGAL