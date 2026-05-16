O Benfica voltou a ser campeão nacional de râguebi 25 anos depois. Apesar de uma derrota (28-14) em Cascais, na última jornada da Divisão de Honra, os encarnados sagraram-se campeões.

Com 4-2 em ensaios, as águias não consentiram ao Cascais o ponto de bónus que precisava para ser campeão. Assim, no Hipódromo Manuel Possolo, o Benfica festejou o décimo título de râguebi, o primeiro desde 2001.

Os encarnados igualam o Belenenses, ambos com dez títulos. CDUL, com 20 conquistas, lidera o ranking. Direito é segundo com 12 troféus.