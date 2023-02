O CDUL garantiu este sábado o apuramento para a final da Taça de Portugal de râguebi, após vencer no terreno do Cascais por 30-19.

Os universitários vão tentar conquistar o troféu pela nona vez no seu historial, numa final frente ao vencedor do encontro entre Belenenses e Benfica, que foi adiado para quarta-feira, devido ao facto do azuis terem seis atletas envolvidos nos trabalhos da seleção Nacional.

Para chegar à final, o CDUL deixou pelo caminho o Montemor (desistiu), nos oitavos de final, e a Agronomia (30-24), nos quartos de final, para além do Cascais na meia-final realizada este sábado.

A final da Taça de Portugal está prevista para 4 de junho.