Histórico!

Portugal venceu, este domingo, as Ilhas Fiji, por 24-23, somando a primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi.

Em Toulouse, um ensaio de Rodrigo Marta, já dentro dos últimos dois minutos do encontro, seguido da conversão de Samuel Marques, permitiu a reviravolta para um dia histórico para o râguebi nacional. Para o desporto nacional, ante uma das formações de peso na modalidade: este 8 de outubro de 2023 jamais será apagado da história.

Apesar da derrota, as Fiji somaram um ponto e estão nos quartos de final. A Austrália é eliminada.

Portugal despede-se da sua segunda participação em Mundiais com seis pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas, no quarto lugar do grupo C.

País de Gales apurou-se no primeiro lugar, com 19 pontos, seguido das Ilhas Fiji, com 11, no segundo lugar. A Austrália termina com os mesmos 11 pontos, mas na terceira posição. A Geórgia foi quinta e última classificada, com três pontos.