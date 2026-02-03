Portugal ficou a saber, esta segunda-feira, que vai defrontar a Irlanda na estreia do Mundial de râguebi de 2027. O jogo inaugural para os lusos decorre no dia 4 de outubro.

A competição, que decorre na Austrália, disputa-se entre 1 de outubro e 13 de novembro de 2027.

Portugal vai participar pela terceira vez na competição. Na última edição, recorde-se, os lobos conseguiram a primeira vitória de sempre frente às Fiji.

O Grupo D, que conta com a Seleção Nacional, tem também as seleções da Irlanda, da Escócia e do Uruguai.

Na segunda jornada Portugal enfrenta o Uruguai (11 de outubro) e na última mede forças com a Escócia (17 de outubro).

A pré-venda de bilhetes arranca o dia 18, confirmou o organismo que tutela o râguebi a nível mundial. Os preços começam a partir dos 40 dólares (23 euros).

Este será o primeiro Mundial com participação alargada de 24 seleções, distribuídas em seis grupos.