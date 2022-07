A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou esta segunda-feira que a World Rugby (WR) confirmou que o torneio final de repescagem para o Mundial de França, em 2023, será disputado no Dubai, entre os dias 6 e 18 de novembro.

A seleção portuguesa vai defrontar as seleções dos Estados Unidos, Quénia e Hong Kong, no The Sevens Stadium, numa competição em formato todos contra todos a uma volta e na qual estará em disputa a última vaga no campeonato do Mundo.

Portugal foi a primeira equipa a garantir um lugar no torneio final de repescagem, após terminar a qualificação europeia atrás de Geórgia e Roménia, seleções que se apuraram diretamente para o próximo Campeonato do Mundo.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.