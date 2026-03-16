Portugal subiu dois lugares no ranking mundial de râguebi, esta segunda-feira, um dia depois do título no Rugby Europe Championship (REC), ocupando agora a 14.ª posição, a uma da sua melhor classificação de sempre.

A seleção portuguesa ultrapassou, após a sua sétima vitória seguida, o Uruguai (15.º) e os Estados Unidos (16.º), protagonizando a maior subida da semana na hierarquia mundial.

Os “lobos” recuperaram seis posições desde a derrota com o Uruguai, a 8 de novembro, que atirou, na altura, a seleção lusa para o 20.º posto, semanas antes do sorteio do Mundial Austrália2027, em que integrou o Pote 4, em função dessa classificação.

No domingo, Portugal sagrou-se campeão do REC pela segunda vez no seu historial, após vencer a Geórgia (19-17) na final jogada em Madrid, Espanha.

Este foi o segundo título luso no REC, depois de 2004, estando atrás da Roménia (cinco) e da Geórgia (17).