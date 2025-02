Portugal colocou-se, este sábado, a uma vitória do próximo Mundial de râguebi (Austrália2027), ao vencer a Bélgica, por 40-30, no Estádio do Restelo, em Lisboa, na 1.ª jornada do grupo B do Rugby Europe Championship.

Os “lobos” não se livraram de algum sobressalto nos momentos finais, mas somaram mesmo o ponto de bónus ofensivo graças a uma diferença de três ensaios (6-3), apontados por Joris Moura (02, 60 minutos), Rodrigo Marta (09, 47), Vincent Pinto (30) e José Rebelo de Andrade (36).

Samuel Marques somou 10 pontos, em cinco transformações, assegurando a diferença no marcador, frente a uma Bélgica que conseguiu três toques de meta, por Florian Remue (20), Maximilien Hendrickx (40+3) e Jean-Baptiste Declercq (77), todos transformados por Hugo de Francq, que juntou ao pecúlio três penalidades (17, 26, 64).

Para garantir o apuramento para Austrália2027, Portugal precisa de vencer apenas mais um dos próximos dois encontros do Grupo B do Rugby Europe Championship 2025 (REC25): contra a Alemanha, dia 9, novamente no Estádio do Restelo, ou então na Roménia, dia 15.

Com este resultado, Roménia e Portugal lideram o Grupo B do REC25, ambos com cinco pontos, enquanto Bélgica e Alemanha não somaram qualquer ponto na primeira jornada.