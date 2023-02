Ao subir dois lugares no ranking mundial da World Rugby, a seleção portuguesa igualou a melhor posição de sempre: 16.º.

Esta classificação surge um dia depois da vitória sobre a Roménia (38-20), para o Europe Championshop.

O triunfo por mais de 15 pontos de diferença, conjugado com a derrota da Espanha em casa, contra a Geórgia, no Grupo A da mesma competição, e também por mais de 15 pontos (41-3), permitiu à seleção portuguesa ultrapassar os espanhóis e o Uruguai, passando do 18.º para o atual 16.º lugar.