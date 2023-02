O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) rejeitou o recurso da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), relativamente à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que anulou a desclassificação e descida de divisão do Técnico.

A federação tinha despromovido o Técnico, da Divisão de Honra para o terceiro e último escalão, por alegada utilização irregular de nove jogadores num encontro com o CDUL.

O TAD anulou depois estas decisões, mas a federação recorreu para o TCAS e iniciou o campeonato, em outubro, sem o Técnico, que agora recebe nova decisão favorável, pelo que reclama a reintegração imediata na Divisão de Honra.

«Esperamos a reversão imediata das sanções desportivas e que a FPR tome as devidas ilações das suas decisões, que penalizaram imensamente o clube através do incumprimento de várias decisões dos tribunais», disse à agência Lusa o presidente do Técnico, Pedro Lucas.

Contactado também pela agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi diz que «qualquer que seja a decisão dos tribunais, é para ser cumprida». «Mas como presidente de uma federação desportiva, não tenho dúvidas de que o que se passa aqui é uma batotice», acrescenta Carlos Amado da Silva.

«Eu mandarei os serviços cumprirem as decisões dos tribunais. Se são cumpríveis ou não, isso não é comigo. Desportivamente, o que se passou foi uma batotice. Se os juristas conseguem contornar a batotice, cumprirei com o que o tribunal decidir», afirmou ainda.