O Rali de Portugal deste ano vai começar mais cedo. Esta que será a quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC) terá menos um troço cronometrado do que no ano passado, informou o Automóvel Club de Portugal (ACP).

Esta prova, que será a 59.ª edição, vai decorrer entre os dias 7 e 10 de maio. Arrancará na Figueira da Foz, duas horas mais cedo, já que a cerimónia de partida está programada para as 15:00.

O «shakedown», que permitirá os pilotos fazem uma última sessão de teste, decorre no dia 6 de maio, em Baltar.

No total, o Rali de Portugal terá 23 especiais cronometradas, menos uma em comparação com a edição de 2025. No último ano os pilotos queixaram-se sobre a extensão do dia de sexta-feira, que teve dez troços cronometrados. A organização passou, então, dois desses troços para quinta-feira.

O Rali de Portugal vai ser a quinta das 14 provas da temporada, já iniciada com o Rali de Monte Carlo.