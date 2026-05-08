INCRÍVEL: reboque atravessa-se à frente de Elfyn Evans no Rali de Portugal
Momento levou ao cancelamento do troço Arganil 2 por motivos de segurança
Momento levou ao cancelamento do troço Arganil 2 por motivos de segurança
Esta sexta-feira ficou marcada pelo cancelamento do troço Arganil 2 por motivos de segurança, depois de Elfyn Evans se ter deparado com um reboque a percorrer o troço ao mesmo tempo que os concorrentes. Pouco depois, seria Oliver Solberg a encontrar uma militar da GNR em plena pista.
A organização decidiu cancelar o troço a partido do 12.º classificado, atribuindo a todos os restantes pilotos o tempo de 12.15 minutos. No entanto, o piloto britânico viu, na sequência do acontecimento, o seu tempo corrigido. O protesto da equipa Toyota alegou que o pó levantado pelo reboque atrasou o piloto, sendo a queixa aceite, mais tarde, pelo colégio de comissários que acabou por dar razão ao líder do campeonato e corrigir o tempo dessa especial em 4,6 segundos.
Contudo, e apesar da correção, Evans mantém o quinto lugar, mas a 28,1 segundos do líder Sébastien Ogier.
Ora veja o momento em que o reboque entrou na etapa: