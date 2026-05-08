Sébastien Ogier (Toyota Yaris) terminou a primeira etapa da 59.ª edição do Rali de Portugal no primeiro lugar da sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC).

O campeão mundial em título chegou ao final desta sexta-feira com o tempo de 1:28.25,2 horas, terminando com 3,7 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, segundo classificado, e a 15,2 segundos para o terceiro lugar, Sami Pajari.

O piloto francês, que é recordista de triunfos em Portugal, com sete vitórias, alcançou a liderança na segunda especial desta tarde, em Góis. Adrien Fourmaux, que liderava a competição, teve furos nos pneus dianteiro e traseiro direitos.

O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que também sofreu uma ligeira saída de pista em Góis no mesmo local de Fourmaux, é o quarto classificado, a 16,4 segundos de Ogier, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em quinto, já a 32,5.

No sábado, recorde-se, o norte está de regresso, com os troços de Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes, que foi antecipado de domingo para sábado. O dia fecha com a tradicional superespecial de Lousada.