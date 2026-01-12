João Ferreira (Toyota), piloto português, terminou em 17.º na oitava etapa da 48.ª edição de todo o terreno do Rali Dakar. O vencedor foi o sul-africano Saood Variawa (Toyota), que completou os 483 quilómetros cronometrados em 4:20.35 horas, menos 7.25 minutos do que João Ferreira.

Ferreira, recorde-se, ficou em segundo na etapa anterior. Apesar de um lugar mais abaixo, o português conseguiu subir ao décimo posto da classificação geral dos automóveis.

Categoria SSV

Ainda nos automóveis, o português João Monteiro (Can-Am) entrou no pódio da classe SSV, ascendendo ao segundo lugar. O piloto luso está apenas atrás do norte-americano Brock Heger (Polaris), que tem uma vantagem de 47.09 minutos de vantagem sobre o piloto português.

Gonçalo Guerreiro (Polaris), que era quinto na classe SSV, foi forçado a abandonar a prova devido a um acidente sofrido, que levantou suspeita de fratura num braço.

Categoria Challenger

Também nos automóveis, na categoria Challenger, há dois portugueses no top 10 da classificação geral, que é liderada pelo espanhol Pau Navarro (BBR). Rui Carneiro (MMP) é nono e Pedro Gonçalves (BBR) é décimo.

Motos

Na categoria de Motos, Martim Ventura (Honda) terminou em décimo, a 19.20 minutos do vencedor, Benavides, que terminou com um tempo de 4:26.39 horas.

Martim Ventura subiu do 17.º para o 14.º lugar da geral, a 3:38.52 horas de Benavides. Já Bruno Santos terminou em 20.º na oitava etapa, assumindo a 18.ª posição na classificação geral.

Na terça-feira realiza-se a nona etapa do Dakar de 2026, que marca o início da segunda maratona desta edição, entre Wadi Ad-Dawasir e o «bivouac» em Bisha, com a extensão de 418 quilómetros cronometrados.