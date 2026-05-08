Adrien Fourmaux, piloto francês da Hyundai, regressou esta sexta-feira à liderança do Rali de Portugal, sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), depois de disputar a secção da manhã do primeiro dia completo da prova.

O piloto francês subiu à liderança no primeiro troço desta manhã, em Arganil, e aumentou a vantagem ao longo da manhã. Adrien Fourmaux terminou com mais 7,7 segundos relativamente a Sami Pajari e 8,0 frente ao terceiro classificado Sébastien Ogier.

Por outro lado, o maior perdedor desta manhã de sexta-feira foi o sueco Oliver Solberg, ao comando do Toyota Yaris, que começou o dia no primeiro lugar, mas caiu para quarto na especial que abriu o dia, em Mortágua, devido a uma má escolha de pneus. Em Arganil, Solberg ainda subiu para terceiro, mas desceu para quinto, no troço da Lousã, etapa que foi vencida pelo antigo campeão mundial 2024, Thierry Neuville, vitória que valeu a subida ao quinto lugar.

O belga foi o quinto piloto a triunfar numa especial na edição deste ano do Rali de Portugal, com seis troços já disputados. Apenas Sami Pajari repetiu, ao vencer as duas primeiras especiais desta manhã, em Mortágua e Arganil.

Relativamente aos pilotos portugueses, Ruben Rodrigues (Toyota Yaris) lidera com 18,8 segundos de vantagem relativamente a Gonçalo Henriques (Hyundai i20), com Pedro Almeida (Toyota Yaris) quatro segundos mais atrás dos lusos.

Já Armindo Araújo, que pilota um Skoda Fabia, teve de parar ainda na ligação para a primeira especial do dia, em Mortágua, devido a problemas elétricos, que resultou numa entrada 16 minutos depois do horário ideal, implicando uma penalização de 2.40 minutos.

«Agora não temos mais nada a fazer. Tivemos o problema de manhã e só nos resta andar», referiu o sete vezes campeão nacional.

No sábado, o norte está de regresso, com os troços de Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes, que foi antecipado de domingo para sábado. O dia fecha com a tradicional superespecial de Lousada.