O piloto sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) entrou com o pé direito no Rali de Portugal. Na 59.ª edição da competição em solo luso – a sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC) – Solberg liderou o primeiro o primeiro de quatro dias, que terminou esta quinta-feira na Figueira da Foz.

Solberg terminou o dia com o tempo de 28 minutos – a 3,4 segundos de vantagem sobre Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e a 3,8 sobre o campeão mundial, Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que é terceiro.

Solberg vai passar a noite na liderança da prova lusa. Isto depois de regressar à categoria rainha do Mundial de Ralis após uma primeira experiência falhada com a Hyundai.

Esta sexta-feira disputa-se o primeiro dia completo da competição, com os carros a irem para a estrada às 7:35. A prova mantém-se no centro do país, com classificativas em Mortágua, Lousã, Góis e Arganil.

O dia de sábado marca o regresso ao norte, com os troços de Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes (antecipado de domingo para sábado), com o dia a fechar com a tradicional superespecial de Lousada.