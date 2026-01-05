Rali: Gonçalo Guerreiro vence segunda etapa do SVV no Rali Dakar
Português é os segundo da classificação geral da categoria
O português Gonçalo Guerreiro (Polaris RZR) venceu a segunda etapa da 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno na categoria de SSV.
Numa competição que se disputa na Arábia Saudita até dia 17 de janeiro, o piloto luso bateu o francês Florent Vayssade (Polaris RZR) por 1.02 minutos. Xavier de Soultrait (Polaris RZR) fechou o pódio a 2.46 minutos de Guerreiro.
Ainda nesta categoria dos SSV, o português Alexandre Pinto (Polaris RZR), campeão mundial em título, terminou na sétima posição a tirada entre Yanbu e Al-Ula, com 400 quilómetros cronometrados.
Também nos SSV, João Monteiro (Can-Am) foi 15.º, Bruno Martins (Polaris) foi 26.º, Hélder Rodrigues (Polaris) 27.º e João Dias (Polaris) 31.º.
Na geral, Gonçalo Guerreiro é o segundo classificado, agora a 1.47 minutos do líder, Xavier de Soultrait, com Alexandre Pinto na sétima posição, a 15.44. João Monteiro é 13.º, Hélder Rodrigues 24.º, João Dias 25.º e Bruno Martins é 33.º.
Automóveis
Nos automóveis, João Ferreira (Toyota Hilux) fechou na quinta posição, a 4.56 minutos do vencedor, o norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux). O piloto português ascendeu ao sexto lugar da classifcaºao geral, a 2.01 minutos do novo líder, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider),
Challenger
Na categoria challenger, o português Pedro Gonçalves (BBR) foi o sétimo mais rápido, a 13.44 minutos do vencedor, o chileno Lucas del Rio (BBR). O outro português em prova, Rui Carneiro (MMP) foi 11.º. Na geral, Pedro Gonçalves é nono, a 18.13 minutos do comandante, o argentino David Zille (BBR). Rui Carneiro é o 10.º classificado.
Duas rodas
Nas duas rodas, o australiano Daniel Sanders (KTM) venceu a especial de segunda-feira, assumindo a liderança da classificação, ele que é o vencedor do título. Martim Ventura (Honda) terminou sexta posição a 3.53 minutos do vencedor. Bruno Santos (Husqvarna) foi 27.º, Pedro Pinheiro (Husqvarna) o 57.º e Nuno Silva (KTM) o 81.º.
Na geral, Martim Ventura é 11.º. Bruno Santos é 25.º, Pedro Pinheiro 53.º e Nuno Silva 80.º. Terça-feira disputa-se a terceira etapa do Dakar 2026, com partida e chegada em Al-Ula e um total de 666 quilómetros, 422 deles cronometrados.