Ott Tanak, campeão do mundo de WRC, sofreu esta sexta-feira um violento acidente na quarta etapa do rali de Monte Carlo.

O Hyundai i20 de Tanak, navegado pelo compatriota Martin Jarveoja, despistou-se a cerca de 180 km/hora e, apesar das imagens impressionantes, tanto o piloto como o navegador conseguiram sair da viatura pelos próprios meios.

«Foram levados ao hospital por precaução e para realizar exames, um procedimento normal em acidentes deste tipo», explicou a equipa, em comunicado.

Vejas as imagens impressionantes do acidente nos dois vídeos abaixo e nas fotos:

Glad to see that both Tanak and Jarveoja are OK, this was a seriously huge and scary crash. Bless those safe cars from @OfficialWRC.#WRC pic.twitter.com/FBCuaZ4jcT