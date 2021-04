Sébastien Ogier foi protagonista de uma cena inusitada nas ruas de Zagreb. Ao fazer a ligação entre troços no Rali da Croácia, o piloto francês acabou por embater num veículo «civil», quando procurava mudar de faixa de rodagem.



A polícia croata abordou Ogier, que contrariou as indicações das forças de autoridade e decidiu arrancar no seu Toyota Yaris.



O piloto francês venceu o Rali da Croácia, terceira prova do Campeonato do Mundo, e chega ao rali de Portugal na liderança do Mundial.



Veja o acidente de Sébastien Ogier: