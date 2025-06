Houve uma reviravolta surpreendente na classificação final do Rali de Castelo Branco, quinta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis – que este ano conta com alguns nomes fortes do panorama mundial da modalidade. O espanhol Dani Sordo, da Hyundai, herdou a vitória na prova, depois de o norte-Irlandês Kris Meeke, em Toyota, ter sido peenalizado com 15 segundos.

Meeke tinha sido dado como vencedor da prova albicastrense, com 14,5 segundos de vantagem sobre Sordo, mas a organização penalizou o piloto da Irlanda do Norte, o que entregou a vitória ao espanhol.

Do mesmo modo, foram também penalizados os portugueses Armindo Araújo (Skoda Fabia), que tinha sido terceiro, e José Pedro Fontes (Citroën C3), que fora quarto.

De acordo com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), os castigos deveram-se ao facto de os três pilotos terem abandonado o percurso definido no livro da prova («roadbook»).

Segundo o comunicado da FPAK, os pilotos alegaram «razões de segurança», ao considerarem que a zona de aquecimento de pneus não era suficientemente extensa para os pneus atingirem a temperatura ideal.

Contudo, os comissários aplicaram o regulamento, o que ditou os 15 segundos de penalização – e as consequentes alterações na classificação final da prova.

Será, desta forma, a primeira vitória da época para Dani Sordo, com meio segundo de vantagem sobre Kris Meeke.

Pedro Almeida, em Skoda Fabia, subiu do quinto ao terceiro lugar, com Armindo Araújo em quarto, Ricardo Teodósio (Toyota Yaris) em quinto e José Pedro Fontes a descer à sexta posição.

Com estes resultados, Kris Meeke mantém o comando do campeonato, com 104 pontos, com Dani Sordo a subir ao segundo lugar, com os mesmos 91 de Armindo Araújo.

No entanto, o resultado do Rali de Castelo Branco ainda não está fechado, uma vez que as classificações são provisórias e estão suspensas. Tudo porque o Colégio de Comissários Desportivos decidiu ser necessário esperar pelo resultado das análises laboratoriais, que irão ser feitas, às amostras de gasolina recolhidas em algumas viaturas do grupo RC2.

A próxima prova (sexta da época) do Campeonato de Portugal de ralis será o Rali da Madeira, entre 31 de julho e 02 de agosto.