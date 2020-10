Um acidente no Rali Vidreiro 2020, que começou este sábado na Marinha Grande, provocou esta manhã a morte de uma co-piloto espanhola, confirmou o Maisfutebol junto de fonte da organização.

O helicóptero do INEM ainda foi acionado, esteve no local, mas Laura Salvo, de 21 anos, acabou por falecer no local.

Entretanto, a organização da prova emitiu um comunicado a lamentar o sucedido.

«Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer», disse o presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande.

