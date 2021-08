Rafael Nadal caiu para a quarta posição do ranking ATP. É a primeira vez desde maio de 2017 que o tenista maiorquino não está no top-3 dos melhores tenistas do mundo. Eliminado surpreendentemente nos oitavos de final do ATP 500 de Washington, Nadal tem agora 7315 pontos.

Quem beneficiou da perda de pontos do espanhol foi Stefanos Tsitsipas. O grego é o novo n.º 3 do ranking mundial, a sua melhor posição de sempre, com 8115 pontos. Nas duas primeiras posições a ordem é a mesma, com Novak Djokovic a manter uma liderança folgada face ao russo Daniil Medvedev.

Novo top-10 do ranking ATP:

1. Novak Djokovic (SER) 12113 pts



2. Daniil Medvedev (RUS) 9643



3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8115 (+1)



4. Rafael Nadal (ESP) 7315 (-1)



5. Alexander Zverev (ALE) 7183



6. Dominic Thiem (AUT) 6915



7. Andrey Rublev (RUS) 6005



8. Matteo Berrettini (ITA) 5533



9. Roger Federer (SUI) 4215



10. Denis Shapovalov (CAN) 3625