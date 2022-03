O surfista português Frederico Morais subiu quatro lugares no ranking mundial, depois de ter chegado aos oitavos de final do Meo Pro Portugal, a terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

O único luso que integra a elite mundial do surf foi eliminado por Kanoa Igarashi, que, apesar de ter sido afastado nos quartos de final da prova – pelo havaiano John John Florence – assumiu a licra amarela, sinónimo de liderança do circuito principal da WSL, com 17.290 pontos.

Desta forma, ‘Kikas’ parte para as duas provas na Austrália, as últimas antes do ‘cut’ - o corte a meio da temporada que permite que apenas os primeiros 22 surfistas disputem as cinco etapas da segunda parte da época - com 5.980 pontos. O português precisa, portanto, de subir pelo menos um lugar no conjunto das duas pernas australianas para garantir presença até ao fim no circuito mundial.

Atrás do líder Kanoa Igarashi está agora o norte-americano Kelly Slater, onze vezes campeão mundial e vencedor da primeira etapa do ano, em Pipeline, no Havai, com 14.650 pontos. O havaiano Barron Mamiya, que chegou a Portugal com a licra amarela, baixou para o terceiro lugar do pódio após uma prestação fraca em Peniche, com 14,650. Griffin Colapinto, o norte-americano que foi o campeão da prova na Praia de Supertubos, subiu 20 lugares, para sétimo.

No final das dez etapas regulares, só os cinco surfistas com melhor classificação vão disputar o ‘Dia das Finais’ em Trestles, nos Estados Unidos.

No quadro feminino, a costa-riquenha Brisa Hennessy conseguiu manter a licra amarela, com 17.355 pontos, apesar de ter sido precocemente eliminada em Portugal.