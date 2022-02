O topo do ranking ATP desta semana segue sem grandes alterações: Novak Djokovic continua a liderar, seguido por Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal fecham o top cinco.

No entanto, isto pode mudar já na próxima semana: é que Medvedev ascende a número um do Mundo caso vença o ATP 500 de Acapulco, independentemente do que Djokovic fizer no Dubai.

A grande novidade é mesmo a entrada do teenager Carlos Alcaraz no top20, ele que se estreou a vencer um ATP 500 no domingo, no Rio de Janeiro.

João Sousa continua a ser o melhor português, no 87.º posto, ao passo que Nuno Borges está agora no 171.º lugar, uma ascensão de 18 postos. Gastão Elias é 206.º.

No ranking feminino, Ash Barty continua a liderar, à frente de Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova. Jelena Ostapenko, que venceu a semana passada no Dubai, subiu ao 13.º lugar.

Francisca Jorge, na 368.ª posição, segue como melhor portuguesa na hierarquia mundial, enquanto que Inês Murta é 804.ª e Matilde Jorge é a 830.ª.