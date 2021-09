A britânica Emma Raducanu estreou-se esta segunda-feira no top 25 do ranking da WTA, após o triunfo do passado sábado no US Open.

Ao tornar-se a primeira qualifier da história a ganhar um Major, sem perder qualquer set durante os 10 encontros, Raducanu subiu 127 posições para o 23.º lugar da hierarquia mundial.

Cinco lugares abaixo, na 28.ª posição, surge Leylah Fernandez. A vice-campeã do torneio de Flushing Meadows deu um ‘salto’ de 45 lugares, para conseguir o seu melhor ranking de sempre.

No top 10 registaram-se várias alterações: Naomi Osaka, derrotada por Fernandez na terceira ronda, caiu duas posições, para o quinto posto. Em sentido inverso seguem Karolina Pliskova e Elina Svitolina, que ultrapassaram a japonesa e ocupam agora as terceira e quarta posições, respetivamente.

No fim do top 10, a checa Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros, atingiu o seu melhor ‘ranking’ de sempre e é sétima classificada, a espanhola Garbiñe Muguruza recuperou o nono lugar e Petra Kvitova fecha o ‘top 10’, com a australiana Ashleigh Barty a manter o primeiro lugar.