O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a contratação do norte-americano Rawle Alkins, extremo de 22 anos e 1,96 metros e que chega ao Dragão depois de ter passado pelos Chicago Bulls da NBA na época passada. Fez dez jogos pela antiga equipa de Michael Jordan.

Em comunicado publicado no site oficial, os dragões informaram que o extremo norte-americano assinou até ao final da temporada e será o substituto de Will Sheehey, que está de saída do clube.

O basquetebolista de 22 anos mostrou-se satisfeito pelo novo desafio, mas não escondeu o desejo de um dia voltar à NBA.

«Estou muito entusiasmado por voltar a jogar e por fazer parte desta organização. Quero muito poder ajudar a equipa em tudo o que for preciso e, quem sabe, regressar à NBA», afirmou.

O treinador dos azuis e brancos, Moncho López, assumiu que o clube estava à procura de um extremo para compor o plantel.

«Estava a acabar o prazo para substituir jogadores e, desde há uma semana, estávamos a ponderar reforçarmo-nos numa posição em que estávamos a ter muitos problemas. Dadas as circunstâncias e a experiência da época passada, seria bom trazermos um extremo que nos permitisse ter um plantel mais completo para a parte final da temporada», reconheceu.