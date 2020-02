A etíope Ababel Yeshaneh estabeleceu um novo recorde mundial da meia maratona feminina, ao percorrer a distância em 01:04.31 horas em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.

Yeshaneh bateu por 20 segundos o recorde do mundo, que pertencia à queniana Joyciline Jepkosgei (01:04.51 horas, estabelecido em Valência, em outubro de 2017), superando o máximo pessoal (01:05.46) em mais de um minuto.

Na competição em Ras Al Khaiman, a atleta etíope garantiu a vitória à frente da detentora do recorde mundial da maratona, a queniana Brigid Kosgei, que também terminou com um tempo abaixo do anterior recorde mundial (01:04.49).