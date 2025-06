O lateral-esquerdo Reinier Taboada é reforço para a equipa de andebol do Benfica para 2025/26.

O clube encarnado confirmou, ao início da tarde desta segunda-feira, em comunicado, a chegada do atleta de 28 anos, que volta a Portugal sete anos depois. Assinou contrato «válido até 2026», segundo o Benfica.

Entre 2016 e 2018, Reinier Taboada jogou pela Artística de Avanca duas temporadas, as suas primeiras na Europa.

Depois disso, foram três épocas no Dunkerque (França) de 2018 a 2021, uma temporada no Eurofarm Pelister, da Macedónia do Norte (2021/22) e as últimas três no Fredericia HK, da Dinamarca. Em 2024/25, disputou a Liga dos Campeões pelos dinamarqueses, tendo jogado ante o Sporting, na fase de grupos.