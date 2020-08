O ciclista Remco Evenepoel foi transportado esta segunda-feira para um hospital no seu país natal, a Bélgica, depois da violenta queda na Volta a Lombardia, em Itália, no sábado.

Em comunicado, a equipa do jovem de 20 anos, a Decenuninck-Quick Step, referiu que Evenepoel está agora no hospital de Herentals, esperando novos exames que vão determinar se será operado à fratura sofrida na pélvis, além da contusão que teve no pulmão direito. O médico da equipa belga, Ivan Vanmol, garantiu de imediato que o corredor vai precisar de um mínimo de seis semanas de descanso.

Evenepoel, que caiu de uma ponte após o embate, na descida do Sormano, encontrava-se no hospital de Como, em Itália.