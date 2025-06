O ciclista britânico Jake Stewart (Israel-Premier Tech) venceu, esta quinta-feira, ao sprint, a quinta etapa do Critério do Dauphiné, que continua a ser liderado por Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Stewart, de 25 anos, estreou-se a ganhar no WorldTour, contrariando a supremacia do “comboio” da Lidl-Trek, impondo-se no final dos 183 quilómetros entre Saint-Priest e Mâcon, à frente do francês Axel Laurance (INEOS) e do norueguês Soren Waerenskjold (Uno-X). O favorito Jonathan Milan (Lidl-Trek) foi quinto, com as mesmas 04:03.46 horas do vencedor.

O camisola amarela Remco Evenepoel caiu dentro do quilómetro final, mas manteve a liderança da geral, com quatro segundos de vantagem sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).

O último quilómetro da etapa:

O neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) subiu a terceiro, a 14 segundos do belga da Soudal Quick-Step, depois de o espanhol Iván Romeo (Movistar) ter perdido tempo, ao contrário do seu companheiro português Ruben Guerreiro, que chegou no pelotão, no 26.º lugar. Guerreiro ocupa o 63.º lugar da geral, num dia de abandonos, devido a queda, do colombiano Harold Tejada, sétimo classificado à partida para a quinta etapa, bem como do sprinter alemão Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

Na sexta-feira, a sexta etapa tem 126,7 quilómetros entre Valserhône e Combloux, com uma contagem de primeira categoria e duas de segunda, a última das quais a coincidir com a meta.