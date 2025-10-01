O ciclista belga Remco Evenepoel sagrou-se, na tarde desta quarta-feira, campeão europeu de contrarrelógio, na primeira prova de elites dos Campeonatos da Europa de ciclismo, em França, na qual o português João Almeida foi baixa de última hora.

Evenepoel, que há dez dias tinha sido campeão mundial em Kigali, no Ruanda, passa a deter todos os títulos da especialidade, já que também tinha ganho a prova nos Jogos Olímpicos Paris2024.

O belga concluiu os 24 quilómetros entre Loriol-sur-Drôme e Étoile-sur-Rhône em 28 minutos e 26 segundos. O pódio ficou completo com o italiano Filippo Ganna (a 43 segundos de Evenepoel) e com o dinamarquês Niklas Larsen (mais 01m08s do que o belga).

O português Nelson Oliveira, que fraturou o quinto metacarpo da mão direita no final de agosto, terminou o contrarrelógio na 19.ª posição, entre os 30 ciclistas que concluíram, gastando mais 02m30s do que Evenepoel.

João Almeida não alinhou por não se sentir bem, indicou o seu agente, João Correia, em esclarecimento prestado à Lusa.

Daniela Campos 25.ª, Marlen Reusser campeã europeia

No contrarrelógio de elites feminino, a portuguesa Daniela Campos ficou no 25.º lugar entre 31 ciclistas, finalizando a prova em 37m06s, a 03m58s da campeã europeia, a suíça Marlen Reusser (33m07s).

Reusser venceu com larga margem para a norueguesa Mie Ottestad, que foi medalha de prata, gastando mais 49 segundos (33m56m). A neerlandesa Mischa Bredewold foi bronze (33m58s).

