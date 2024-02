O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conquistou, este domingo, a Volta ao Algarve em bicicleta pela terceira vez na sua carreira.

Evenepoel, de 24 anos, repete assim os êxitos de 2020 e 2022, depois de ter sido segundo classificado na quinta e última etapa, na ligação de 165,8 quilómetros com partida em Faro e chegada no alto do Malhão, em Loulé, atrás de Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), vencedor da tirada.

O belga segurou a liderança na geral, conquistada no contrarrelógio de sábado, numa etapa em que registou o mesmo tempo do vencedor, o colombiano Daniel Martínez, que defendia o título conquistado em 2023.

Evenepoel concluiu a corrida com 43 segundos de vantagem sobre Martínez, igualando o feito do português Belmiro Silva, que venceu as edições de 1977, 1981 e 1984.

📸🏁 Daniel Martinez crosses the finish line to win the stage, followed closely by Remco Evenepoel, who secures the overall victory for the third time in the Volta ao Algarve! 🚴‍♂️🥇 #VAlgarve2024 pic.twitter.com/KN4jWAQH6x