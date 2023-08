O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) venceu, esta segunda-feira, a terceira etapa da Volta a Espanha, triunfo que permite ao atual campeão em título ascender à liderança da classificação geral individual.

No primeiro dia a valer quanto à montanha, Evenepoel atacou ao sprint nos últimos metros e cortou a meta em 4:15.39 horas, ao cabo de 158,5 quilómetros entre Suria e Arinsal, em Andorra. A investida final permitiu-lhe ser um segundo mais rápido do que um lote de dez ciclistas, alguns deles favoritos à vitória final: o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), bicampeão do Tour, foi segundo, e o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) terceiro. O português João Almeida, também da UAE, foi nono na tirada, também a um segundo.

O último quilómetro foi assim:

Nas contas da geral, o belga, que caiu após a meta e abriu o sobrolho, assume a camisola vermelha, com cinco segundos de vantagem para o segundo classificado, o espanhol Enric Mas (Movistar), e 11 segundos de vantagem para o francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ), terceiro. João Almeida é, agora, 13.º na geral, a 42 segundos de Evenepoel.

Quanto aos restantes portugueses, Ruben Guerreiro (Movistar) é 39.º na geral (+03m12s), Nelson Oliveira (Movistar) é 63.º (+09m54s), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) é 119.º (+22m00s), André Carvalho (Cofidis) é 155.º (+24m27s) e Rui Oliveira (UAE Emirates) é 168.º (+27m29s).

Na terça-feira, a quarta etapa sai de Andorra la Vella e faz a caravana regressar a Espanha, após a primeira chegada em alto, através de 184,6 quilómetros que terminam em Tarragona.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (TOP-10, APÓS 3.ª ETAPA):

1.º Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 08h43m11s

2.º Enric Mas (Movistar), +5s

3.º: Lenny Martínez (Groupama-FDJ), +11s

4.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +31s

5.º: Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +33s

6.º: Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), +33s

7.º: Romain Bardet (Team DSM-Firmenich), +35s

8.º: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), + 35s

9.º: Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), + 37s

10.º: Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +37s