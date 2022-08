O ciclista australiano Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) venceu, esta quarta-feira, ao sprint, a 11.ª etapa da Vuelta, completando os 191,2 quilómetros entre ElPozo Alimentación e Cabo de Gata em 05h03m14s.

Groves, de 23 anos, conquista a sua primeira vitória em grandes voltas logo na estreia numa, tendo batido o neerlandês Danny Van Poppel (Bora – Hansgrohe) e o belga Tim Merlier (Alpecin – Deceuninck), respetivamente segundo e terceiros na tirada.

O australiano dá assim algum doce à equipa, que perdeu, antes da partida, o britânico Simon Yates, devido a um teste positivo à covid-19. Pavel Sivakov, outro nome no top-10, também abandonou e já não partiu esta quarta-feira.

A etapa 12 ficou ainda marcada por uma queda que deixou Julian Alaphilippe em muito mau estado, agarrado ao braço direito, suspeitando-se de uma fratura na clavícula. O gaulês, que era 52.º na geral à partida para a etapa, também abandonou.

O português Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) foi 16.º na etapa, com o mesmo tempo de Groves. Nelson Oliveira (Movistar) foi 41.º e João Almeida (UAE Team Emirates) foi 66.º, ambos igualmente com o mesmo tempo do vencedor.

Na geral, o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) segue líder, com 02m41s de vantagem para o esloveno Primoz Roglic, da Jumbo – Visma. João Almeida segue como o português melhor colocado, a 06m45s de Evenepoel, na sexta posição.