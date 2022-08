O ciclista belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) venceu, esta terça-feira, o contrarrelógio individual da 10.ª etapa da Volta a Espanha, entre Elche e Alicante, reforçando a liderança da classificação geral individual.

Evenepoel, de 22 anos, cumpriu os 30,9 quilómetros do percurso em 33.18 minutos, tendo tirado 48 segundos ao tempo do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que foi segundo, e um minuto ao registo do colega de equipa, o francês Rémi Cavagna, terceiro.

Quanto aos portugueses, João Almeida acabou o contrarrelógio na 15.ª posição, a dois minutos e 13 segundos do vencedor. Outro português, Nelson Oliveira, da Movistar, foi 14.º, a um minuto e 59 segundos do ciclista da Quick-Step. O contrarrelógio de João Almeida ficou marcado, já dentro do último quilómetro, por um engano no trajeto, que fez com que o caldense perdesse cerca de 15 segundos a mais do que o tempo que faria sem o lapso.

Na classificação geral, Evenepoel, que conquistou a sua primeira etapa em grandes voltas e a 34.ª como profissional, tem agora 02m41s de vantagem para Primoz Roglic, o novo segundo classificado por troca com o espanhol Enric Mas (Movistar), agora terceiro a 03m03s.

João Almeida, apesar das perdas, manteve a sétima posição na geral, mas agora a 06m45s de Evenepoel. Nelson Oliveia é 37.º, a 29m54s.

Na quarta-feira, o pelotão enfrenta 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata na 11.ª etapa, com um traçado pouco acidentado, podendo favorecer uma chegada discutida ao sprint.